В Польше не захотели продлевать поставки газа из России
С 1 октября 2022 года Варшава рассчитывает начать поставки голубого топлива по трубопроводу Baltic Pipe.
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Польша не планирует продлевать контракт с "Газпромом" на поставку российского газа. Об этом заявил в эфире радиостанции Siódma9.pl уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.
По его словам, с 1 октября 2022 года Варшава рассчитывает начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию.
"Мы не будем продлевать контракт с российским "Газпромом", — высказался Наимский.
Чиновник добавил, что Baltic Pipe обеспечит поставки необходимого количества голубого топлива для польской экономики без привлечения российских источников.
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