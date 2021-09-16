В Польше не захотели продлевать поставки газа из России

Польша не планирует продлевать контракт с "Газпромом" на поставку российского газа. Об этом заявил в эфире радиостанции Siódma9.pl уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

По его словам, с 1 октября 2022 года Варшава рассчитывает начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию.

"Мы не будем продлевать контракт с российским "Газпромом", — высказался Наимский.