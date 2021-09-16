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В Польше не захотели продлевать поставки газа из России

С 1 октября 2022 года Варшава рассчитывает начать поставки голубого топлива по трубопроводу Baltic Pipe.

16 сентября, 03:50

Фото © druzhba.transneft.ru

Польша не планирует продлевать контракт с "Газпромом" на поставку российского газа. Об этом заявил в эфире радиостанции Siódma9.pl уполномоченный правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

По его словам, с 1 октября 2022 года Варшава рассчитывает начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию.

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"Мы не будем продлевать контракт с российским "Газпромом", высказался Наимский.

Чиновник добавил, что Baltic Pipe обеспечит поставки необходимого количества голубого топлива для польской экономики без привлечения российских источников.

Ранее экс-замминистра обороны Польши "обнаружил" у России "Северный поток – 3".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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