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Австралия объявила о разрыве рекордного контракта с Францией на строительство подлодок

Ранее стало известно, что страна получит субмарины в рамках нового союза с США и Британией.

16 сентября, 04:05

Фото © Pixabay

Австралия выходит из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Франция остаётся невероятно важным партнёром в Тихоокеанском регионе <...>. Но, как премьер-министр, я должен принимать решения, которые находятся в сфере национальной безопасности Австралии, и я знаю, что Франция поступает так же", — приводит слова Моррисона портал 9news.

Политик выразил уверенность в том, что его решение поймут. Моррисон уточнил, что уже проинформировал о выходе из проекта президента Франции Эмманюэля Макрона и саму Naval Group.

Австралия получит атомные подлодки в рамках нового военного союза AUKUS

Австралия получит атомные подлодки в рамках нового военного союза AUKUS

Соглашение с французской компанией Австралия заключила в 2016 году. Оно предполагало строительство 12 неатомных подлодок. Стоимость проекта оценивалась в 90 млрд австралийских долларов (66 млрд американских).

Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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