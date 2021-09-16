Австралия объявила о разрыве рекордного контракта с Францией на строительство подлодок
Ранее стало известно, что страна получит субмарины в рамках нового союза с США и Британией.
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Австралия выходит из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
"Франция остаётся невероятно важным партнёром в Тихоокеанском регионе <...>. Но, как премьер-министр, я должен принимать решения, которые находятся в сфере национальной безопасности Австралии, и я знаю, что Франция поступает так же", — приводит слова Моррисона портал 9news.
Политик выразил уверенность в том, что его решение поймут. Моррисон уточнил, что уже проинформировал о выходе из проекта президента Франции Эмманюэля Макрона и саму Naval Group.
Соглашение с французской компанией Австралия заключила в 2016 году. Оно предполагало строительство 12 неатомных подлодок. Стоимость проекта оценивалась в 90 млрд австралийских долларов (66 млрд американских).
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин.
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