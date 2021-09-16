Австралия объявила о разрыве рекордного контракта с Францией на строительство подлодок

Австралия выходит из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Франция остаётся невероятно важным партнёром в Тихоокеанском регионе <...>. Но, как премьер-министр, я должен принимать решения, которые находятся в сфере национальной безопасности Австралии, и я знаю, что Франция поступает так же", — приводит слова Моррисона портал 9news.

Политик выразил уверенность в том, что его решение поймут. Моррисон уточнил, что уже проинформировал о выходе из проекта президента Франции Эмманюэля Макрона и саму Naval Group.

Соглашение с французской компанией Австралия заключила в 2016 году. Оно предполагало строительство 12 неатомных подлодок. Стоимость проекта оценивалась в 90 млрд австралийских долларов (66 млрд американских).