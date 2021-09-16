Вильфанд рассказал о резком похолодании в европейской части страны

Холодная погода ожидается в европейской части России до понедельника, однако южные регионы она не затронет. Отклонения от климатической нормы составят 2–5 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Вся европейская территория России по температуре будет ниже нормы до понедельника включительно. Исключением будет только самый-самый юг. Аномалии, отклонения от нормы в четверг и пятницу будут около двух градусов, а уже в субботу — до четырёх-пяти градусов", — цитирует синоптика ТАСС.

Метеоролог добавил, что наиболее заметным похолодание будет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале. В Приволжском федеральном округе прогнозируются дневные температуры от 7 до 11 градусов, на Урале — от 5 до 11 градусов.