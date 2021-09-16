Под Воронежем неизвестный напал на отдел полиции и ранил сотрудника
Злоумышленнику удалось скрыться. Сейчас все силы брошены на его поиски.
Фото © ТАСС / Никита Попов
В Воронежской области неизвестный совершил нападение на местный отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.
"Сегодня в 05:30 в городе Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас все силы брошены на его поиски и задержание.
Ранее Лайф рассказывал, что в Морозовском районе Ростовской области мужчина после задержания избил трёх сотрудников полиции.
Комментариев: 0