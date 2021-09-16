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Под Воронежем неизвестный напал на отдел полиции и ранил сотрудника

Злоумышленнику удалось скрыться. Сейчас все силы брошены на его поиски.

16 сентября, 05:14
<p>Фото © ТАСС / Никита Попов</p>

Фото © ТАСС / Никита Попов

В Воронежской области неизвестный совершил нападение на местный отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

"Сегодня в 05:30 в городе Лиски Воронежской области неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас все силы брошены на его поиски и задержание.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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