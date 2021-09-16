В Совфеде рассказали, кому положена надбавка к пенсии с 2022 года
Сейчас такой бонус доступен проживающим в сельской местности и тем, кто долгое время работал на севере России.
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С января следующего года "сельскую" надбавку к пенсии смогут получать те граждане, кто спустя время переехал в город. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказала зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
По её словам, дополнительные 25 процентов от фиксированной выплаты будут начисляться тем россиянам, которые больше 30 лет работали в сельскохозяйственной отрасли, но затем переехали в город и были лишены надбавки. Сейчас такой бонус доступен только тем, кто проживает в сельской местности.
Кроме того, надбавка к пенсии сегодня положена и тем гражданам, кто длительный период своей жизни проработал на северных территориях России, напомнила Бибикова.
Ранее Лайф писал, что "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, направленный на поддержку совершеннолетних выпускников школ, получающих пенсию по потере кормильца.
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