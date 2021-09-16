В Совфеде рассказали, кому положена надбавка к пенсии с 2022 года

С января следующего года "сельскую" надбавку к пенсии смогут получать те граждане, кто спустя время переехал в город. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказала зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По её словам, дополнительные 25 процентов от фиксированной выплаты будут начисляться тем россиянам, которые больше 30 лет работали в сельскохозяйственной отрасли, но затем переехали в город и были лишены надбавки. Сейчас такой бонус доступен только тем, кто проживает в сельской местности.