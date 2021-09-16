Появилось фото нападавшего на отдел полиции под Воронежем
Судя по кадрам, злоумышленник был одет в форму, похожую на военную.
Фото © Соцсети
Появилось фото человека, предположительно, совершившего нападение на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области.
На кадрах с уличной камеры наблюдения, которые появились в соцсетях, видно, что злоумышленник подъехал к месту происшествия на автомобиле "Нива". Сам же он, судя по фото, был одет в форму, похожую на военную. Его поиски продолжаются.
Как сообщал Лайф, в результате нападения пострадал один сотрудник полиции. Медики диагностировали у него осколочное ранение голени.
Комментариев: 0