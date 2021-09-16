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Появилось фото нападавшего на отдел полиции под Воронежем

Судя по кадрам, злоумышленник был одет в форму, похожую на военную.

16 сентября, 06:15
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Появилось фото человека, предположительно, совершившего нападение на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области.

На кадрах с уличной камеры наблюдения, которые появились в соцсетях, видно, что злоумышленник подъехал к месту происшествия на автомобиле "Нива". Сам же он, судя по фото, был одет в форму, похожую на военную. Его поиски продолжаются.

Под Воронежем неизвестный напал на отдел полиции и ранил сотрудника

Под Воронежем неизвестный напал на отдел полиции и ранил сотрудника

Как сообщал Лайф, в результате нападения пострадал один сотрудник полиции. Медики диагностировали у него осколочное ранение голени.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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