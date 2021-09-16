Литва выразила беспокойство из-за рыбного промысла РФ в Балтийском море

Власти Литвы выразили обеспокоенность действиями России по регулированию рыболовной деятельности в Балтийском море. Об этом говорится в комментарии литовской стороны по поводу установления Советом ЕС ограничений по вылову рыбы на 2022 год в акватории Балтики.

"Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты общего допустимого улова сельди и кильки", — цитирует RT заявление делегации Литвы в Совете ЕС.

В то же время руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев уточнил телеканалу, что Москва соблюдает все связанные с выловом рыбы договорённости с европейскими коллегами. Международные комиссии, в том числе на Балтике, работают эффективно и определяют объёмы промысла.

"Литва имеет незначительные собственные воды, и у них, конечно, большие проблемы с рыболовством, которые они всячески пытаются переложить на российскую сторону", — пояснил он.