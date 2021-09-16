Доступ к Google Docs был временно заблокирован частью российских провайдеров

Минувшей ночью российские пользователи стали жаловаться на проблемы с работой сервиса Google Docs. Как выяснилось позже, доступ к ресурсу был ограничен намеренно, но сейчас уже восстановлен.

"Началась блокировка docs.google.com. Фиксируем блокировку на операторах МТС, "МегаФон" в некоторых регионах, "Ростелеком" в некоторых регионах", — сообщал ночью телеграм-канал Globalcheck.

Никакого официального сообщения по поводу блокировок ни от провайдеров, ни от Роскомнадзора не последовало. Сейчас доступ к сервису полностью восстановлен, никаких проблем с его работой не фиксируется. Информацию о блокировке в беседе с телеканалом RT прокомментировал член Общественной палаты России Александр Малькевич.

"Мы живём во времена информационного фастфуда и потребляем информацию на бегу. Утро у меня началось с этой же новости. И сам проверил только сейчас, пока ждал подключения, зашёл в телефоне. Да, всё работает. Но это и есть та цифровая угроза", — отметил он.

По словам Малькевича, из-за бесконечного потока новостей, который наполняет ленту гаджетов каждого человека, проверить эти новости большинство людей просто физически не успевает.