Лайф публикует фото момента нападения на полицейский участок под Воронежем

Также на фото видно, что рядом с местом нападения припаркован автомобиль "Нива", на котором размещена реклама "Эко-Нива-Агро". Владельцем машины оказался 34-летний местный житель Владимир С. В компании "ЭкоНива-АПК холдинг" Лайфу рассказали, что никакой информации в связи с происшествием к ним пока не поступало. Если окажется, что правонарушителем был их сотрудник, то руководство примет соответствующие меры.