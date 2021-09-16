Лайф публикует фото момента нападения на полицейский участок под Воронежем
На кадрах видно, что рядом с местом происшествия припаркован автомобиль "Нива". Его владельцем оказался местный житель.
Фото © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось фото момента нападения неизвестного на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области. Предположительно, камеры видеонаблюдения зафиксировали установку взрывного устройства.
Также на фото видно, что рядом с местом нападения припаркован автомобиль "Нива", на котором размещена реклама "Эко-Нива-Агро". Владельцем машины оказался 34-летний местный житель Владимир С. В компании "ЭкоНива-АПК холдинг" Лайфу рассказали, что никакой информации в связи с происшествием к ним пока не поступало. Если окажется, что правонарушителем был их сотрудник, то руководство примет соответствующие меры.
По данным источника Лайфа, жена владельца авто заявила правоохранителям, что Владимир всю ночь был дома, а утром она сама отвезла его на работу. Из-за "Нивы" к семье уже наведались полицейские, они сделали снимки авто и уехали.
Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло сегодня в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Судя по повреждениям, на месте сработало взрывное устройство.
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