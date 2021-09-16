Вокруг отдела полиции под Воронежем после вооружённой атаки выставили оцепление

Оцепление было выставлено вокруг полицейского участка в городе Лиски Воронежской области, куда утром ворвался вооружённый человек и ранил одного из сотрудников. Лайф оценил обстановку у отдела и пообщался с местными жителями.

"Хлопок, а потом выстрел, больше не слышала [ничего]. Это было где-то в шестом часу [утра]. Я подумала, может, у соседей газ взорвался. Тут у нас частные кафе, салюты бывают", — рассказала Лайфу жительница расположенного неподалёку от отдела полиции дома.