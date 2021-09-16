Вокруг отдела полиции под Воронежем после вооружённой атаки выставили оцепление
Местные жители рассказали Лайфу, что приняли звуки взрыва и выстрела за хлопок газа.
Вокруг полицейского участка под Воронежем выставили оцепление. Видео © LIFE
Оцепление было выставлено вокруг полицейского участка в городе Лиски Воронежской области, куда утром ворвался вооружённый человек и ранил одного из сотрудников. Лайф оценил обстановку у отдела и пообщался с местными жителями.
"Хлопок, а потом выстрел, больше не слышала [ничего]. Это было где-то в шестом часу [утра]. Я подумала, может, у соседей газ взорвался. Тут у нас частные кафе, салюты бывают", — рассказала Лайфу жительница расположенного неподалёку от отдела полиции дома.
Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло сегодня в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Судя по повреждениям, на месте сработало взрывное устройство.
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