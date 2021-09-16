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Вокруг отдела полиции под Воронежем после вооружённой атаки выставили оцепление

Местные жители рассказали Лайфу, что приняли звуки взрыва и выстрела за хлопок газа.

16 сентября, 08:08

Вокруг полицейского участка под Воронежем выставили оцепление. Видео © LIFE

Оцепление было выставлено вокруг полицейского участка в городе Лиски Воронежской области, куда утром ворвался вооружённый человек и ранил одного из сотрудников. Лайф оценил обстановку у отдела и пообщался с местными жителями.

"Хлопок, а потом выстрел, больше не слышала [ничего]. Это было где-то в шестом часу [утра]. Я подумала, может, у соседей газ взорвался. Тут у нас частные кафе, салюты бывают", — рассказала Лайфу жительница расположенного неподалёку от отдела полиции дома.

Лайф публикует фото момента нападения на полицейский участок под Воронежем

Лайф публикует фото момента нападения на полицейский участок под Воронежем

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло сегодня в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Судя по повреждениям, на месте сработало взрывное устройство.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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