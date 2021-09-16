LG представила 8К-телевизор стоимостью $1,7 млн и весом в тонну

Южнокорейская компания LG выпустила серию новых телевизоров Extreme Home Cinema, созданных по технологии DVLED. В линейке представлено девять моделей, но флагманом семейства стал исполинский 325-дюймовый телевизор.

Стоимость телевизоров варьируется от 70 тысяч долларов за 108-дюймовый HD-телевизор и до 1,7 миллиона долларов за гигантский телевизор c разрешением 8К и диагональю 325 дюймов. Также на огромные экраны можно будет выводить несколько видео с разных источников воспроизведения, сообщает пресс-служба компании.

Экраны новинок созданы на основе технологии Direct View LED — в них изображение создают миниатюрные светодиоды. Новые гиганты, по предварительным подсчётам, смогут проработать не менее 100 тысяч часов, выдавая исключительно качественное изображение. Примечательно, что во время работы флагманского 8К-телевизора устройство выделяет так много тепла, что разработчики рекомендуют устанавливать его в помещениях с продвинутой системой кондиционирования.