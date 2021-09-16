НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

LG представила 8К-телевизор стоимостью $1,7 млн и весом в тонну

На огромные экраны можно будет выводить несколько видео с разных источников воспроизведения.

16 сентября, 08:13
<p>Фото © <a href="https://www.lg.com/us/business/direct-view-led-home-cinema-display" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LG.com </a></p>

Фото © LG.com

Южнокорейская компания LG выпустила серию новых телевизоров Extreme Home Cinema, созданных по технологии DVLED. В линейке представлено девять моделей, но флагманом семейства стал исполинский 325-дюймовый телевизор.

Стоимость телевизоров варьируется от 70 тысяч долларов за 108-дюймовый HD-телевизор и до 1,7 миллиона долларов за гигантский телевизор c разрешением 8К и диагональю 325 дюймов. Также на огромные экраны можно будет выводить несколько видео с разных источников воспроизведения, сообщает пресс-служба компании.

Экраны новинок созданы на основе технологии Direct View LED — в них изображение создают миниатюрные светодиоды. Новые гиганты, по предварительным подсчётам, смогут проработать не менее 100 тысяч часов, выдавая исключительно качественное изображение. Примечательно, что во время работы флагманского 8К-телевизора устройство выделяет так много тепла, что разработчики рекомендуют устанавливать его в помещениях с продвинутой системой кондиционирования.

Какой экран должен стоять в телевизоре в 2021 году: есть 5 типов

Какой экран должен стоять в телевизоре в 2021 году: есть 5 типов

Ранее Apple презентовала ряд своих новинок. В частности, была представлена линейка новых iPhone 13, которые получили обновлённый дизайн с уменьшенным вырезом под камеры и сенсоры FaceID. Устройства оснащены новым чипом A15 Bionic и улучшенными камерами, которые улавливают больше света и имеют оптическую стабилизацию.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1