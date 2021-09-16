Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА после матчей квалификации ЧМ-2022

Сборная России по футболу поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте международной федерации.

В рейтинге у нашей команды — 1475,43 очка. По сравнению с предыдущим списком, опубликованным в середине августа, сборная России добавила в свой актив более 13 баллов и поднялась на четыре позиции.

Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Бельгии (1832,33 очка). Вторыми идут бразильцы (1811,73), на третье место вышли англичане (1755,44). Команда Италии (1735,73), выигравшая Евро-2020, занимает пятую строчку.