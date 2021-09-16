Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА после матчей квалификации ЧМ-2022
В начале сентября команда Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0), победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
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Сборная России по футболу поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщается на сайте международной федерации.
В рейтинге у нашей команды — 1475,43 очка. По сравнению с предыдущим списком, опубликованным в середине августа, сборная России добавила в свой актив более 13 баллов и поднялась на четыре позиции.
Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Бельгии (1832,33 очка). Вторыми идут бразильцы (1811,73), на третье место вышли англичане (1755,44). Команда Италии (1735,73), выигравшая Евро-2020, занимает пятую строчку.
В начале сентября команда Валерия Карпина провела три матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а затем победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
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