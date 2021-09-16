СМИ: Тренер сборной России по лёгкой атлетике Борзаковский объявил об уходе со своего поста

Юрий Борзаковский в ближайшее время покинет пост главного тренера сборной России по лёгкой атлетике. Об этом передаёт агентство "Весь спорт" со ссылкой на источники в национальной команде и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Сообщается, что Борзаковский объявил о скором уходе со своего поста накануне, на встрече старших тренеров сборной России.

Борзаковский возглавлял национальную команду с февраля 2015 года. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Россию представляла только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая осталась без медали. На Играх-2020 в Токио нашу страну представляло десять легкоатлетов. Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту, а Анжелика Сидорова стала серебряной призёркой в прыжках с шестом.