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МВД опровергло информацию о новых штрафах за автомобильные шторки и каркасы

В ведомстве призвали не распространять неверные сведения и обращаться к официальным источникам.

16 сентября, 08:41

Фото © Getty Images

Появившаяся в СМИ информация о новых штрафах за установку автомобильных шторок и каркасных сеток не соответствует действительности. Опровержение опубликовала пресс-служба МВД России.

"Административная ответственность за данное правонарушение существует более десяти лет. Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стёклах автомобилей не допускается. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Никаких изменений указанной правовой нормы не было и не планируется", — разъяснили в МВД.

В ведомстве призвали не распространять недостоверную и некорректную информацию, а по необходимости стоит обращаться к официальным публикациям профильных ведомств. МВД готово внести ясность и предоставить дополнительные сведения по темам, вызывающим интерес у СМИ.

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Напомним, ранее появилась информация, что одновременно с выплатой штрафа автомобилистам начали выдавать предписание о снятии шторок в указанный период или вообще заставлять снимать их на месте. Однако сообщения не подтвердились.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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