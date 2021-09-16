МВД опровергло информацию о новых штрафах за автомобильные шторки и каркасы
В ведомстве призвали не распространять неверные сведения и обращаться к официальным источникам.
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Появившаяся в СМИ информация о новых штрафах за установку автомобильных шторок и каркасных сеток не соответствует действительности. Опровержение опубликовала пресс-служба МВД России.
"Административная ответственность за данное правонарушение существует более десяти лет. Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стёклах автомобилей не допускается. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Никаких изменений указанной правовой нормы не было и не планируется", — разъяснили в МВД.
В ведомстве призвали не распространять недостоверную и некорректную информацию, а по необходимости стоит обращаться к официальным публикациям профильных ведомств. МВД готово внести ясность и предоставить дополнительные сведения по темам, вызывающим интерес у СМИ.
Напомним, ранее появилась информация, что одновременно с выплатой штрафа автомобилистам начали выдавать предписание о снятии шторок в указанный период или вообще заставлять снимать их на месте. Однако сообщения не подтвердились.
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