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Глава РПЛ заявил, что лига изучила стоимость собственных медиаправ

Ранее стало известно о тендере, который определит правообладателя, начиная с будущего сезона.

16 сентября, 09:31

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Глава РПЛ Сергей Прядкин в интервью РИА "Новости" заявил, что в лиге проанализировали стоимость собственных медиаправ, и объяснил, зачем это нужно.

"Мы проанализировали стоимости наших медиаправ, чтобы получить по ним объективную оценку. Оценка сделана в двух значениях — это потенциал рефинансирования на текущем рынке и сравнительный анализ. Данная оценка позволяет нам ориентироваться и понимать ценовой диапазон, в котором мы находимся", — отметил Прядкин.

По словам главы лиги, это был полезный и правильный опыт с учётом нынешней ситуации, так как в последние годы права на показ РПЛ реализовывались на бесконкурентной основе.

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Ранее Лайф сообщал, что Российская премьер-лига проведёт тендер, на котором будет определён будущий правообладатель на показ соревнований.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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