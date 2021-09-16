Глава РПЛ заявил, что лига изучила стоимость собственных медиаправ
Ранее стало известно о тендере, который определит правообладателя, начиная с будущего сезона.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Глава РПЛ Сергей Прядкин в интервью РИА "Новости" заявил, что в лиге проанализировали стоимость собственных медиаправ, и объяснил, зачем это нужно.
"Мы проанализировали стоимости наших медиаправ, чтобы получить по ним объективную оценку. Оценка сделана в двух значениях — это потенциал рефинансирования на текущем рынке и сравнительный анализ. Данная оценка позволяет нам ориентироваться и понимать ценовой диапазон, в котором мы находимся", — отметил Прядкин.
По словам главы лиги, это был полезный и правильный опыт с учётом нынешней ситуации, так как в последние годы права на показ РПЛ реализовывались на бесконкурентной основе.
Ранее Лайф сообщал, что Российская премьер-лига проведёт тендер, на котором будет определён будущий правообладатель на показ соревнований.
Комментариев: 0