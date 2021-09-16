Глава РПЛ заявил, что лига изучила стоимость собственных медиаправ

Глава РПЛ Сергей Прядкин в интервью РИА "Новости" заявил, что в лиге проанализировали стоимость собственных медиаправ, и объяснил, зачем это нужно.

"Мы проанализировали стоимости наших медиаправ, чтобы получить по ним объективную оценку. Оценка сделана в двух значениях — это потенциал рефинансирования на текущем рынке и сравнительный анализ. Данная оценка позволяет нам ориентироваться и понимать ценовой диапазон, в котором мы находимся", — отметил Прядкин.

По словам главы лиги, это был полезный и правильный опыт с учётом нынешней ситуации, так как в последние годы права на показ РПЛ реализовывались на бесконкурентной основе.