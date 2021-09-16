Песков заявил об отсутствии сомнений в эффективности вакцины "Спутник V"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул отсутствие сомнений в эффективности российской вакцины "Спутник V". Об этом он заявил в ответ на вопрос, не ставят ли под сомнение случаи заболевания ковидом среди людей в окружении президента РФ Владимира Путина действенность препарата.