Песков заявил об отсутствии сомнений в эффективности вакцины "Спутник V"
Ранее глава государства ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заражёнными ковидом сотрудниками в Кремле.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул отсутствие сомнений в эффективности российской вакцины "Спутник V". Об этом он заявил в ответ на вопрос, не ставят ли под сомнение случаи заболевания ковидом среди людей в окружении президента РФ Владимира Путина действенность препарата.
"Нет, не ставит", — коротко сказал представитель Кремля.
Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.
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