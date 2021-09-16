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Песков заявил об отсутствии сомнений в эффективности вакцины "Спутник V"

Ранее глава государства ушёл на самоизоляцию из-за контакта с заражёнными ковидом сотрудниками в Кремле.

16 сентября, 09:10
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул отсутствие сомнений в эффективности российской вакцины "Спутник V". Об этом он заявил в ответ на вопрос, не ставят ли под сомнение случаи заболевания ковидом среди людей в окружении президента РФ Владимира Путина действенность препарата.

"Нет, не ставит", — коротко сказал представитель Кремля.

Путин заявил, что в его окружении ковидом заболело несколько десятков человек

Путин заявил, что в его окружении ковидом заболело несколько десятков человек

Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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