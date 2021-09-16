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Путин после ухода на самоизоляцию работает в обычном режиме

Глава государства был вынужден перейти на "удалёнку" из-за случаев ковида в его окружении.

16 сентября, 09:04
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин после ухода на самоизоляцию продолжает работу в обычном режиме, проходя необходимое тестирование. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Что касается президента, естественно, всё необходимое тестирование проводится. Он работает в обычном режиме", — сказал Песков.

Путин заявил, что в его окружении ковидом заболело несколько десятков человек

Путин заявил, что в его окружении ковидом заболело несколько десятков человек

Напомним, что Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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