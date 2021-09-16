Путин после ухода на самоизоляцию работает в обычном режиме
Глава государства был вынужден перейти на "удалёнку" из-за случаев ковида в его окружении.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин после ухода на самоизоляцию продолжает работу в обычном режиме, проходя необходимое тестирование. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Что касается президента, естественно, всё необходимое тестирование проводится. Он работает в обычном режиме", — сказал Песков.
Напомним, что Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.
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