Песков рассказал, кто из окружения Путина заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в окружении главы государства заболели коронавирусом сотрудники, принимающие участие в обеспечении работы и безопасности главы государства.

"Это главным образом те, кто принимают участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности", — уточнил он журналистам в четверг.