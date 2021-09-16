Песков рассказал, кто из окружения Путина заболел коронавирусом
Ковид обнаружен у тех сотрудников Кремля, которые обеспечивают "работу и жизнедеятельность" главы государства, а также его безопасность.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в окружении главы государства заболели коронавирусом сотрудники, принимающие участие в обеспечении работы и безопасности главы государства.
"Это главным образом те, кто принимают участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности", — уточнил он журналистам в четверг.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.
А в четверг Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ рассказал, что коронавирусом в его окружении заболело несколько десятков человек.
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