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Установлен новый рекорд по числу землян в космосе

Прошлый был побит 26 лет назад. Тогда на орбите одновременно были шестеро российских космонавтов и семеро американских.

16 сентября, 08:51
<p> Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Установлен новый рекорд по количеству жителей Земли, которые находятся в космосе. В данный момент одновременно на околоземной орбите оказались 14 человек.

Сейчас на Международной космической станции находятся семеро космонавтов: россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, командир станции японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке. Также с китайской орбитальной станции "Тяньгун" на пилотируемом корабле "Шэньчжоу-12" возвращается домой экипаж из трёх человек. И сегодня ночью американская компания SpaceX впервые в истории запустила корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем из четырёх человек. Их полёт продлится трое суток.

Прошлый рекорд был установлен 26 лет назад. Тогда на орбите находились шестеро российских космонавтов и семеро американских.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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