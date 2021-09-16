Установлен новый рекорд по числу землян в космосе

Установлен новый рекорд по количеству жителей Земли, которые находятся в космосе. В данный момент одновременно на околоземной орбите оказались 14 человек.

Сейчас на Международной космической станции находятся семеро космонавтов: россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, командир станции японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке. Также с китайской орбитальной станции "Тяньгун" на пилотируемом корабле "Шэньчжоу-12" возвращается домой экипаж из трёх человек. И сегодня ночью американская компания SpaceX впервые в истории запустила корабль Crew Dragon с полностью гражданским экипажем из четырёх человек. Их полёт продлится трое суток.

Прошлый рекорд был установлен 26 лет назад. Тогда на орбите находились шестеро российских космонавтов и семеро американских.