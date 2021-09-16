За сутки в России выявили 19 594 заразившихся ковидом

За сутки в России выявили 19 594 новых случая коронавируса, зафиксировано 794 летальных исхода и 17 326 выздоровевших. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего заболевших отмечено в Москве (2479 человек), Санкт-Петербурге (1653), Московской области (768). Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 214 520 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 195 835 летальных исходов, выздоровели 6 452 398 человек.