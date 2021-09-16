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За сутки в России выявили 19 594 заразившихся ковидом

В Москве специалисты отметили почти 2500 заразившихся инфекцией.

16 сентября, 08:53
<p>Фото © ТАСС / Александр Русский</p>

Фото © ТАСС / Александр Русский

За сутки в России выявили 19 594 новых случая коронавируса, зафиксировано 794 летальных исхода и 17 326 выздоровевших. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего заболевших отмечено в Москве (2479 человек), Санкт-Петербурге (1653), Московской области (768). Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 214 520 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 195 835 летальных исходов, выздоровели 6 452 398 человек.

Фото © стопкоронавирус.рф

Фото © стопкоронавирус.рф

Ранее стало известно, что в России начали применять новую терапию для лечения коронавирусной инфекции у беременных женщин.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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