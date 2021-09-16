"Без раздумий в больницу": С какими анализами нужно срочно вызывать скорую По словам доктора наук, даже при нормальном самочувствии данные некоторых медицинских исследований выдают серьёзные проблемы. 15 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

С-реактивный белок в крови на уровне 100 миллиграммов на литр и выше — веское основание для срочного вызова скорой помощи, рассказал в интервью Лайфу доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов.

Во всех цивилизованных странах это показатель к госпитализации. И неважно, как человек себя при этом чувствует, какая у него динамика и так далее Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

Напомним, С-реактивный белок — это протеин, который вырабатывается в основном в печени при остром воспалении. У здорового человека его в организме практически не бывает — нормой считается до пяти миллиграммов на литр.

Этот белок назвали С-реактивным из-за того, что впервые его выявили как вещество, взаимодействующее с "капсульным" слоем оболочки пневмококка ("капсульным" полисахаридом или С-полисахаридом). То есть он изначально понимался как реакция на "капсулу" бактерии-возбудителя пневмонии. Позже выяснилось, что он появляется в крови при самых разнообразных инфекциях, а ещё при травмах, некоторых хронических болезнях и вообще при любом повреждении или отмирании клеток и тканей.

С-реактивный белок. Фото © "Википедия"

Примечательно, что такой белок особенно активно вырабатывается в том числе при воспалении стенок кровеносных сосудов, а именно их внутреннюю поверхность (эндотелий), как известно, и поражает коронавирус. Кроме того, установлено, что большое количество С-реактивного белка сопровождается и повышенным содержанием противовоспалительных цитокинов, а значит, может оказаться предвестником цитокинового шторма.

Это вещество можно обнаружить в крови уже через несколько часов после начала патологического процесса, поэтому медицина ценит анализ на С-реактивный белок как способ быстрого выявления серьёзных болезней.

Проблема в том, что у нас С-реактивный белок очень редко где определяют сразу же, как только человек пришёл к врачу, как только ему стало плохо. Хорошо, если он в этот же день сдал анализ, и хорошо, если в этот же день он получил результат, но, как правило, результат готов только на следующий день Антон Ершов Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор

Врач рассказал, что в Москве начинают внедрять применение портативных приборов для экспресс-анализа крови на С-реактивный белок. По его словам, устройству достаточно капли крови и всего трёх минут. Доктор медицинских наук выражает надежду, что этот метод поможет предотвратить много тяжёлых случаев ковида и других болезней.

Авторы Адель Романенкова