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"Деньги оказались важнее судеб": Личный окулист Навального открестилась от ФБК

По словам Васильевой, как только нужда в услугах её профсоюза пропала, организация про них забыла.

16 сентября, 10:24
<p>Фото © ТАСС / Евгений Софийчук</p>

Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

Личный окулист Алексея Навального Анастасия Васильева попросила больше не ассоциировать её альянс с ФБК*. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".

"В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала — о нас забыли. Использовали и выкинули", — посетовала Васильева.

Она призналась, что очень разочарована. По словам Васильевой, менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавалось, — для них "власть и деньги оказались важнее судеб". Она заявила, что те сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. При этом Васильева подчеркнула, что не прекращает свою деятельность, её альянс также продолжит работу.

Полицейские задержали личного окулиста Навального

Полицейские задержали личного окулиста Навального

Ранее Лайф писал, что экс-юрист команды Навального обвинил бывших руководителей ФБК в обмане после того, как они не возместили ему расходы за регистрацию в Липецке регионального отделения партии "Россия будущего".

* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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