Личный окулист Алексея Навального Анастасия Васильева попросила больше не ассоциировать её альянс с ФБК*. Об этом она написала на своей странице в "Фейсбуке".

"В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала — о нас забыли. Использовали и выкинули", — посетовала Васильева.

Она призналась, что очень разочарована. По словам Васильевой, менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавалось, — для них "власть и деньги оказались важнее судеб". Она заявила, что те сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. При этом Васильева подчеркнула, что не прекращает свою деятельность, её альянс также продолжит работу.

Ранее Лайф писал, что экс-юрист команды Навального обвинил бывших руководителей ФБК в обмане после того, как они не возместили ему расходы за регистрацию в Липецке регионального отделения партии "Россия будущего".