НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Водителя Mercedes, сбившего насмерть двух женщин в Москве, приговорили к 8 годам

После аварии молодой человек не оказал помощь пострадавшим, а вместо этого взял такси и пустился в бега.

16 сентября, 10:08

Видео © Пресс-служба Головинского районного суда Москвы

Головинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя столицы Хусена Сомона, который в марте насмерть сбил на Mercedes двух женщин. Он признан виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц" (п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ).

"Суд приговорил Хусена Сомона к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на три года", — сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Отмечается также, что были удовлетворены гражданские иски родственников потерпевших.

"Я был в шоковом состоянии": Виновник смертельной аварии с "мерседесом" рассказал, почему покинул место ДТП

"Я был в шоковом состоянии": Виновник смертельной аварии с "мерседесом" рассказал, почему покинул место ДТП

Как сообщал Лайф, ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы вечером. Водитель "мерседеса" сбил двух женщин на тротуаре и сбежал с места аварии. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. В полиции установили, что после происшествия он поймал такси и скрывался в Зеленограде.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Юрист рассказал, что грозит блогеру Mellstroy за танцы на капотах арендованных Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari

вчера в 19:18

В России вдвое сократилось число погибших и раненных в ДТП пешеходов

сегодня в 10:41

В Москве "три подруги Оушена" украли из супермаркета шампанское на 32 тысячи рублей

сегодня в 11:16

Джонсон раскрыл детали создания нового оборонного союза США, Австралии и Британии

сегодня в 11:10

Сергей Карасёв назначен главным арбитром на дерби ЦСКА — "Спартак"

сегодня в 11:10

Новости партнеров

Layer 1