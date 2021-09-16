Водителя Mercedes, сбившего насмерть двух женщин в Москве, приговорили к 8 годам
После аварии молодой человек не оказал помощь пострадавшим, а вместо этого взял такси и пустился в бега.
Видео © Пресс-служба Головинского районного суда Москвы
Головинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя столицы Хусена Сомона, который в марте насмерть сбил на Mercedes двух женщин. Он признан виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц" (п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ).
"Суд приговорил Хусена Сомона к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на три года", — сообщается на сайте столичной прокуратуры.
Отмечается также, что были удовлетворены гражданские иски родственников потерпевших.
"Я был в шоковом состоянии": Виновник смертельной аварии с "мерседесом" рассказал, почему покинул место ДТП
Как сообщал Лайф, ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы вечером. Водитель "мерседеса" сбил двух женщин на тротуаре и сбежал с места аварии. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. В полиции установили, что после происшествия он поймал такси и скрывался в Зеленограде.
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