Водителя Mercedes, сбившего насмерть двух женщин в Москве, приговорили к 8 годам

Головинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя столицы Хусена Сомона, который в марте насмерть сбил на Mercedes двух женщин. Он признан виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц" (п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ).

"Суд приговорил Хусена Сомона к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на три года", — сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Как сообщал Лайф, ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы вечером. Водитель "мерседеса" сбил двух женщин на тротуаре и сбежал с места аварии. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. В полиции установили, что после происшествия он поймал такси и скрывался в Зеленограде.