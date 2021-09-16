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Ракетные комплексы С-500 "Прометей" начали поставляться в российские войска

Подготовка специалистов для работы на этих новейших системах ведётся с 2017 года.

16 сентября, 10:01
<p>Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12370604@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Фото © Минобороны России

Перспективная зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 "Прометей" начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний. Об этом сообщил журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то ещё не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговорённого состава", — сказал Борисов, отвечая на вопрос о системе С-500.

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Ранее Лайф сообщал, что в России запустили серийное производство ракет для новейших систем С-500 "Прометей". Подготовка специалистов для работы на этих комплексах ведётся с 2017 года. Ожидается, что С-500 заменит ЗРС С-400 "Триумф".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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