Ракетные комплексы С-500 "Прометей" начали поставляться в российские войска

Перспективная зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 "Прометей" начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний. Об этом сообщил журналистам на полях Тюменского нефтегазового форума вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то ещё не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговорённого состава", — сказал Борисов, отвечая на вопрос о системе С-500.