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Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Google Docs

В ведомстве сообщили, что никаких ограничений доступа к сервису введено не было.

16 сентября, 09:47
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Сервис Google Docs, о временной блокировке которого частью российских провайдеров ранее сообщили некоторые сервисы, доступен на территории РФ. Об этом рассказала пресс-служба Роскомнадзора.

"Указанные зарубежные интернет-сервисы доступны на территории РФ. Рекомендуем российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией", приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Доступ к Google Docs был временно заблокирован частью российских провайдеров

Доступ к Google Docs был временно заблокирован частью российских провайдеров

Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов, которые позволяли получать доступ к запрещённой в стране информации и ресурсам. Среди них: Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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