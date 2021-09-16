Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Google Docs

Сервис Google Docs, о временной блокировке которого частью российских провайдеров ранее сообщили некоторые сервисы, доступен на территории РФ. Об этом рассказала пресс-служба Роскомнадзора.

Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов, которые позволяли получать доступ к запрещённой в стране информации и ресурсам. Среди них: Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.