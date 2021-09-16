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Политолог предупредил Польшу о последствиях разрыва контракта с "Газпромом"

Для Варшавы такое решение может стать серьёзным ударом по карману, поскольку ей всё равно придётся покупать тот же российский газ у посредников, но дороже.

16 сентября, 09:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов объяснил в беседе с Лайфом, почему отказ Польши от поставки газа из России может губительно сказаться на состоянии экономики страны. По его оценке, Варшаву может ждать "сценарий Украины".

"Польша строит газопровод Baltic Pipe из Норвегии, но это не закроет полностью их потребности в топливе. Самый главный вопрос — смогут ли они выдержать такую диверсификацию с точки зрения цен. То, что сжиженный природный газ обходится дороже, — это очевидный факт. Я не исключаю того, что Польша действительно этот контракт не подпишет, но это будет означать, что она станет брать тот же российский газ у Германии или у европейских компаний", — объяснил политолог.

Собеседник Лайфа уточнил, что в случае с Польшей возможно повторение ситуации с Украиной в последние годы. Страна официально не потребляла российский газ, но при этом покупала его же у посредника — Словакии, которая вообще не добывает голубое топливо. Он предполагает, что со стороны Польши эта ситуация является элементом давления на "Газпром". При этом для российского концерна, по оценке Симонова, разрыв контракта с Варшавой не станет большой потерей.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в Польше не захотели продлевать поставки газа из России. С 1 октября 2022 года Варшава рассчитывает начать поставки голубого топлива по трубопроводу Baltic Pipe.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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