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Врач объяснил, почему переболевшим ковидом нужно отказаться от каблуков

Кроме того, такую обувь не рекомендуют носить пациентам с нарушением кровообращения, варикозом или перенёсшим тромбофлебит.

16 сентября, 09:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

У людей, перенёсших коронавирус, из-за ношения обуви на высоких каблуках могут обостриться проблемы с кровообращением. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

"При постковидном синдроме риск образования тромбозов возрастает на 30%, в том числе в венах нижних конечностей, а ношение обуви на высоких каблуках в разы способствует усугублению этих заболеваний. Потенцируя друг друга, риски накладываются и могут быть фатальными — в самом неблагоприятном случае вызвать тромбоэмболию лёгочной артерии, остановку сердца и смерть", — объяснил эксперт.

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Сергей Токарев порекомендовал не носить такую обувь пациентам с нарушением кровообращения нижних конечностей, варикозным расширением вен, перенёсшим тромбофлебит или имеющим риски этих недугов. Врач также посоветовал ограничить длительные перелёты, переезды и следить за оптимальной активностью.

А ранее кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал Лайфу, как избежать постковидного тромбоза. Один из советов — пить не меньше 2–2,5 литра воды в сутки. В этот объём входит не только непосредственно питьевая вода, но и вся жидкость, которую человек получает с пищей.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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