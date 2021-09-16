Врач объяснил, почему переболевшим ковидом нужно отказаться от каблуков

У людей, перенёсших коронавирус, из-за ношения обуви на высоких каблуках могут обостриться проблемы с кровообращением. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

"При постковидном синдроме риск образования тромбозов возрастает на 30%, в том числе в венах нижних конечностей, а ношение обуви на высоких каблуках в разы способствует усугублению этих заболеваний. Потенцируя друг друга, риски накладываются и могут быть фатальными — в самом неблагоприятном случае вызвать тромбоэмболию лёгочной артерии, остановку сердца и смерть", — объяснил эксперт.

Сергей Токарев порекомендовал не носить такую обувь пациентам с нарушением кровообращения нижних конечностей, варикозным расширением вен, перенёсшим тромбофлебит или имеющим риски этих недугов. Врач также посоветовал ограничить длительные перелёты, переезды и следить за оптимальной активностью.