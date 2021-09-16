Суд приостановил приказ МВД о нежелательности пребывания комика Мирзализаде в РФ. Видео © LIFE

Замоскворецкий районный суд приостановил действие распоряжения МВД России о признании пребывания в России комика Идрака Мирзализаде нежелательным. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

"До вступления решения в законную силу поменять меру предварительной защиты путём приостановления действия распоряжения МВД России.. о нежелательности пребывания в Российской Федерации Идрака Мирзализаде", — зачитал Бадамшин вердикт суда.