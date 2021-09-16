Суд приостановил приказ МВД о нежелательности пребывания комика Мирзализаде в РФ
Ранее стендапер подал иск против ведомства, которое решило пожизненно запретить ему въезд в страну.
Суд приостановил приказ МВД о нежелательности пребывания комика Мирзализаде в РФ. Видео © LIFE
Замоскворецкий районный суд приостановил действие распоряжения МВД России о признании пребывания в России комика Идрака Мирзализаде нежелательным. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
"До вступления решения в законную силу поменять меру предварительной защиты путём приостановления действия распоряжения МВД России.. о нежелательности пребывания в Российской Федерации Идрака Мирзализаде", — зачитал Бадамшин вердикт суда.
По словам адвоката, следующее судебное заседание по делу назначено на 5 октября.
Илья Соболев назвал абсурдом признание пребывания комика Мирзализаде в России "пожизненно нежелательным"
Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из его выступления. Позднее МВД признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Менеджер артиста тогда рассказал Лайфу, что Идрак уже покинул Россию.
Комментариев: 0