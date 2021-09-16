Напавший на отдел полиции под Воронежем после подрыва двери кинул внутрь гранату
За несколько минут до этого злоумышленник в военной форме подъехал к отделу на "ниве" и установил взрывное устройство на двери здания.
Напавший на полицейский участок под Воронежем после подрыва двери кинул гранату. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом нападения неизвестного на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области. Судя по кадрам, мужчина не просто подорвал дверь, предварительно установив там СВУ, но ещё и закинул в здание гранату. На видео зафиксировано именно два взрыва.
Ранее мы публиковали кадры подготовки атаки: злоумышленник в военной форме подъехал к зданию на "ниве", меньше чем за минуту он установил взрывное устройство на двери отдела полиции, после чего произошла детонация.
Как сообщал Лайф, нападение произошло в 5:30. В результате пострадал один сотрудник полиции. Врачи диагностировали у него осколочные ранения. Сейчас вокруг отдела полиции выставили оцепление, преступника до сих пор ищут. Полицейским удалось выяснить личность владельца авто, на котором приехал напавший. Его причастность к инциденту проверяется.
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