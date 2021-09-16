Напавший на отдел полиции под Воронежем после подрыва двери кинул внутрь гранату

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом нападения неизвестного на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области. Судя по кадрам, мужчина не просто подорвал дверь, предварительно установив там СВУ, но ещё и закинул в здание гранату. На видео зафиксировано именно два взрыва.