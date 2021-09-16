Путин не планирует приезжать в штаб партии, которая победит на выборах в ГД
Ранее глава государства был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина пока нет планов посетить штаб партии, которая победит на выборах в Госдуму.
"Пока таких планов нет", — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.
На вопрос о том, что ранее глава государства посещал штаб "Единой России" после выборов, Песков отметил, что Путин, очевидно, "вряд ли сможет приехать к единороссам в этот раз".
Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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