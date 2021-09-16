Путин не планирует приезжать в штаб партии, которая победит на выборах в ГД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина пока нет планов посетить штаб партии, которая победит на выборах в Госдуму.

"Пока таких планов нет", — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

На вопрос о том, что ранее глава государства посещал штаб "Единой России" после выборов, Песков отметил, что Путин, очевидно, "вряд ли сможет приехать к единороссам в этот раз".