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Путин не планирует приезжать в штаб партии, которая победит на выборах в ГД

Ранее глава государства был вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении.

16 сентября, 09:28
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина пока нет планов посетить штаб партии, которая победит на выборах в Госдуму.

"Пока таких планов нет", — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

На вопрос о том, что ранее глава государства посещал штаб "Единой России" после выборов, Песков отметил, что Путин, очевидно, "вряд ли сможет приехать к единороссам в этот раз".

Путин зарегистрировался на онлайн-голосование на выборах в Госдуму

Путин зарегистрировался на онлайн-голосование на выборах в Госдуму

Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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