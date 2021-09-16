В Кремле отреагировали на создание оборонного альянса США, Австралии и Британии
Песков отметил, что для формирования позиции России по данному вопросу необходимо понять цели и задачи этого сотрудничества.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал создание нового трёхстороннего партнёрства США, Австралии и Великобритании. Он отметил, что полученной информации Кремлю пока недостаточно, подробности изучаются.
"Сначала надо понять детали этого альянса. Безусловно, внимательно изучаем информацию", — сказал он.
Песков добавил, что для формирования позиции России по данному вопросу необходимо понять цели, задачи и средства этого сотрудничества.
Напомним, ранее США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Данная инициатива получила название AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство, США). Первым проектом организации станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.
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