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В Кремле отреагировали на создание оборонного альянса США, Австралии и Британии

Песков отметил, что для формирования позиции России по данному вопросу необходимо понять цели и задачи этого сотрудничества.

16 сентября, 09:17
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал создание нового трёхстороннего партнёрства США, Австралии и Великобритании. Он отметил, что полученной информации Кремлю пока недостаточно, подробности изучаются.

"Сначала надо понять детали этого альянса. Безусловно, внимательно изучаем информацию", — сказал он.

Песков добавил, что для формирования позиции России по данному вопросу необходимо понять цели, задачи и средства этого сотрудничества.

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Напомним, ранее США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Данная инициатива получила название AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство, США). Первым проектом организации станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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