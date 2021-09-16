Генконсульство подтвердило смерть четырёхлетнего мальчика из России в Турции
Малыша поместили в реанимационное отделение, но, несмотря на предпринятые врачами меры, он скончался, не приходя в сознание.
Фото © Facebook / Генеральное консульство России в Анталье
В Генконсульстве РФ в Анталье подтвердили смерть четырёхлетнего мальчика из России в турецкой больнице. Представитель дипмиссии уточнил, что причины летального исхода в свидетельстве указаны, тело ребёнка транспортировано в Россию.
"Генконсульство подтверждает факт регистрации смерти малолетнего гражданина РФ 2017 года рождения в ходе его пребывания с родителями на отдыхе в Анталье. В связи с недомоганием ребёнок был госпитализирован в одно из местных медучреждений, помещён в реанимационное отделение. 10 сентября, несмотря на предпринятые врачами меры, он скончался, не приходя в сознание", — рассказали в генконсульстве.
Ранее стало известно, что четырёхлетний малыш из Москвы погиб при загадочных обстоятельствах в Турции. Родителям выдали заключение, где отсутствовало объяснение причин произошедшей трагедии.
Комментариев: 0