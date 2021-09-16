НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Генконсульство подтвердило смерть четырёхлетнего мальчика из России в Турции

Малыша поместили в реанимационное отделение, но, несмотря на предпринятые врачами меры, он скончался, не приходя в сознание.

16 сентября, 09:12
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/rfconsulateantalya/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Генеральное консульство России в Анталье</a></p>

Фото © Facebook / Генеральное консульство России в Анталье

В Генконсульстве РФ в Анталье подтвердили смерть четырёхлетнего мальчика из России в турецкой больнице. Представитель дипмиссии уточнил, что причины летального исхода в свидетельстве указаны, тело ребёнка транспортировано в Россию.

"Генконсульство подтверждает факт регистрации смерти малолетнего гражданина РФ 2017 года рождения в ходе его пребывания с родителями на отдыхе в Анталье. В связи с недомоганием ребёнок был госпитализирован в одно из местных медучреждений, помещён в реанимационное отделение. 10 сентября, несмотря на предпринятые врачами меры, он скончался, не приходя в сознание", — рассказали в генконсульстве.

Ранее стало известно, что четырёхлетний малыш из Москвы погиб при загадочных обстоятельствах в Турции. Родителям выдали заключение, где отсутствовало объяснение причин произошедшей трагедии.

Дипломат рассказал, из-за чего российские туристы умирают в Турции

Дипломат рассказал, из-за чего российские туристы умирают в Турции

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1