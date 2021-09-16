Генконсульство подтвердило смерть четырёхлетнего мальчика из России в Турции

В Генконсульстве РФ в Анталье подтвердили смерть четырёхлетнего мальчика из России в турецкой больнице. Представитель дипмиссии уточнил, что причины летального исхода в свидетельстве указаны, тело ребёнка транспортировано в Россию.

"Генконсульство подтверждает факт регистрации смерти малолетнего гражданина РФ 2017 года рождения в ходе его пребывания с родителями на отдыхе в Анталье. В связи с недомоганием ребёнок был госпитализирован в одно из местных медучреждений, помещён в реанимационное отделение. 10 сентября, несмотря на предпринятые врачами меры, он скончался, не приходя в сознание", — рассказали в генконсульстве.