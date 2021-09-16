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СК возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму

Злоумышленники действовали через сеть Telegram-каналов. Самый крупный из них ("Что делать") насчитывает сейчас около десяти тысяч подписчиков.

16 сентября, 09:11
<p>Фото © ТАСС / Николай Тришин</p>

Фото © ТАСС / Николай Тришин

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении активиста и основателя Telegram-канала "Что делать" Дмитрия Чебанова о склонении к массовым беспорядкам во время голосования.

"Установлено, что группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования с 17 по 20 сентября", — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уже предупреждал о подготовке провокаций к выборам в России. По его словам, спецслужбы уже установили информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты. О том, что Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Министр также предупреждал, что Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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