СК возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам во время выборов в Госдуму

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении активиста и основателя Telegram-канала "Что делать" Дмитрия Чебанова о склонении к массовым беспорядкам во время голосования.

"Установлено, что группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования с 17 по 20 сентября", — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.