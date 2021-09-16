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Песков не знает, привился ли Путин от гриппа

В Кремле добавили, что глава государства являет контактным по коронавирусу и находится на самоизоляции, поэтому вряд ли сейчас самое время для вакцинации.

16 сентября, 09:07
<p>Фото © ТАСС/Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, сделал ли глава государства прививку от гриппа в этом году. Об этом он заявил во время общения с журналистам в четверг.

"Мне неизвестно о том, чтобы президент прививался от гриппа. Но в любом случае, наверное, будучи контактным и находясь на самоизоляции, вряд ли это то самое время, когда нужно прививаться", — отметил представитель Кремля.

Сам Песков сообщил, что обычно делает прививку от гриппа и планирует сделать её и в этом году.

"Сейчас дождусь прививки, там же прививки меняются каждый год. Собираю информацию, что уже есть прививка со штаммами этого года, они же меняются постоянно. И тогда буду прививаться", — сообщил о своих планах пресс-секретарь президента.

Песков рассказал, кто из окружения Путина заболел коронавирусом

Песков рассказал, кто из окружения Путина заболел коронавирусом

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.

А в четверг Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ рассказал, что коронавирусом в его окружении заболело несколько десятков человек. В Кремле рассказали, кто конкретно.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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