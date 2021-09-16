Песков не знает, привился ли Путин от гриппа

В Кремле добавили, что глава государства является контактным по коронавирусу и находится на самоизоляции, поэтому вряд ли сейчас самое время для вакцинации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, сделал ли глава государства прививку от гриппа в этом году. Об этом он заявил во время общения с журналистами в четверг.

"Мне неизвестно о том, чтобы президент прививался от гриппа. Но в любом случае, наверное, будучи контактным и находясь на самоизоляции... Вряд ли это то самое время, когда нужно прививаться", — отметил представитель Кремля.

Сам Песков сообщил, что обычно делает прививку от гриппа и планирует сделать её и в этом году.

"Сейчас дождусь прививки, там же прививки меняются каждый год. Собираю информацию, что уже есть прививка со штаммами этого года, они же меняются постоянно. И тогда буду прививаться", — сообщил о своих планах пресс-секретарь президента.