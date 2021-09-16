В Кремле не знают ни об одном тяжёлом случае ковида в окружении Путина
Ранее президент России ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом среди тех, с кем он работал.
Фото © ТАСС / Воскресенский Михаил
Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно ни об одном случае тяжёлого течения коронавируса среди тех, кто заразился в ближайшем окружении Владимира Путина.
"Мне неизвестно ни об одном тяжёлом случае", — заявил представитель Кремля.
Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.
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