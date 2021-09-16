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В Кремле не знают ни об одном тяжёлом случае ковида в окружении Путина

Ранее президент России ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом среди тех, с кем он работал.

16 сентября, 09:02

Фото © ТАСС / Воскресенский Михаил

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно ни об одном случае тяжёлого течения коронавируса среди тех, кто заразился в ближайшем окружении Владимира Путина.

"Мне неизвестно ни об одном тяжёлом случае", — заявил представитель Кремля.

Путин заявил, что в его окружении ковидом заболело несколько десятков человек

Путин заявил, что в его окружении ковидом заболело несколько десятков человек

Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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