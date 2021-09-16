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В Кремле отреагировали на решение Европарламента пересмотреть отношения с Россией

Единственное, на что, по словам Пескова, "можно сделать скидку", — это на рекомендательный характер документа.

16 сентября, 08:59
<p>Фото © Thierry Monasse / Getty Images</p>

Фото © Thierry Monasse / Getty Images

Утверждённый Европарламентом доклад с призывом пересмотреть отношения с Россией вызывает сожаление. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идёт речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путём общения на различных уровнях и по различным каналам", — рассуждает представитель Кремля.

Единственное, на что, по словам Пескова, "можно сделать скидку", — это на рекомендательный характер документа.

Европарламент утвердил доклад об ужесточении политики ЕС в отношении России

Европарламент утвердил доклад об ужесточении политики ЕС в отношении России

Ранее в четверг в ходе пленарной сессии в Страсбурге Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом о пересмотре отношений ЕС с Россией. Его поддержало 494 депутата, против было 103 парламентария, ещё 72 воздержались. В числе прочего документ предусматривает "выборочный диалог с Кремлём" и "противодействие угрозе безопасности". Другими словами, он декларирует ужесточение политики ЕС в отношении России.

Ранее Совет ЕС ещё на полгода продлил персональные санкции против россиян, которые были впервые введены 17 марта 2014 года. На данный момент штрафные меры применяются по отношению к 177 физическим лицам и 48 организациям. Они предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в Евросоюзе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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