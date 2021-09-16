СК подтвердил связь между нападением на отдел полиции и убийством семьи под Воронежем

Следственный комитет подтвердил связь между утренним нападением на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области и обнаружением тел трёх человек в посёлке неподалёку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

"По предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта. Затем он направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции", — говорится в сообщении.