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СК подтвердил связь между нападением на отдел полиции и убийством семьи под Воронежем

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

16 сентября, 08:56
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак </p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Следственный комитет подтвердил связь между утренним нападением на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области и обнаружением тел трёх человек в посёлке неподалёку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

"По предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта. Затем он направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции", — говорится в сообщении.

Тела убитых матери и двух детей обнаружили в селе под Воронежем

Тела убитых матери и двух детей обнаружили в селе под Воронежем

Там также рассказали, что в результате взрыва получил ранения сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 года рождения. У него диагностировали осколочное ранение голени правой ноги, не представляющее угрозы для жизни. Об этом же ранее сообщал Лайф. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

Как сообщал Лайф, нападение на полицейский участок произошло в 5:30. В результате пострадал один сотрудник полиции. Лайф публиковал видео с моментом нападения. Сейчас вокруг отдела выставили оцепление, преступника до сих пор ищут. Правоохранителям удалось выяснить личность владельца авто, на котором приехал нападавший. Его причастность к происшествию проверяется.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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