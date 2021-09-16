Путин останется на самоизоляции как минимум неделю

Президент РФ Владимир Путин минимум неделю будет находиться на самоизоляции из-за нескольких человек из его окружения, заболевших коронавирусом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Какое-то количество дней ещё продлится. Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать", — отметил представитель Кремля.