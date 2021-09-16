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Путин останется на самоизоляции как минимум неделю

Президент России ушёл на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.

16 сентября, 08:55

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин минимум неделю будет находиться на самоизоляции из-за нескольких человек из его окружения, заболевших коронавирусом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Какое-то количество дней ещё продлится. Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать", — отметил представитель Кремля.

Путин заявил, что в его окружении ковидом заболело несколько десятков человек

Путин заявил, что в его окружении ковидом заболело несколько десятков человек

Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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