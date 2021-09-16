Путин останется на самоизоляции как минимум неделю
Президент России ушёл на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин минимум неделю будет находиться на самоизоляции из-за нескольких человек из его окружения, заболевших коронавирусом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Какое-то количество дней ещё продлится. Я думаю, как минимум неделю это будет. Как минимум. Но точное количество дней я вам не могу сказать", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что президент России Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.
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