Путин зарегистрировался на онлайн-голосование на выборах в Госдуму
Однако окончательное решение о формате участия главы государства в голосовании пока не принято.
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Президент России Владимир Путин несколько дней назад зарегистрировался для участия в электронном голосовании на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы проинформируем вас [о том, как президент будет голосовать], думаю, сегодня до конца дня. В любом случае президент примет участие в голосовании", — отметил пресс-секретарь.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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