Путин зарегистрировался на онлайн-голосование на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин несколько дней назад зарегистрировался для участия в электронном голосовании на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы проинформируем вас [о том, как президент будет голосовать], думаю, сегодня до конца дня. В любом случае президент примет участие в голосовании", — отметил пресс-секретарь.