Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед

На заседание Комиссии Совета Федерации по вопросам защиты госсуверенитета РФ пригласили официальных представителей американских IT-гигантов Google и Apple. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Климов.

"Решено вынести на обсуждение вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную думу РФ. На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Apple", — передаёт его слова телеграм-канал Комиссии Совфеда.

Также сообщается, что первую часть заседания было решено провести до начала голосования — 16 сентября.