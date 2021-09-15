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Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед

Первую часть совещания намерены провести 16 сентября, до начала голосования на выборах в Госдуму.

15 сентября, 11:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На заседание Комиссии Совета Федерации по вопросам защиты госсуверенитета РФ пригласили официальных представителей американских IT-гигантов Google и Apple. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Климов.

"Решено вынести на обсуждение вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную думу РФ. На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Apple",передаёт его слова телеграм-канал Комиссии Совфеда.

Также сообщается, что первую часть заседания было решено провести до начала голосования — 16 сентября.

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Авторы
Александра Васильева

Александра Васильева

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