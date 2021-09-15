Представителей Google и Apple пригласили на заседание в Совфед
Первую часть совещания намерены провести 16 сентября, до начала голосования на выборах в Госдуму.
Фото © Pixabay
На заседание Комиссии Совета Федерации по вопросам защиты госсуверенитета РФ пригласили официальных представителей американских IT-гигантов Google и Apple. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Климов.
"Решено вынести на обсуждение вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную думу РФ. На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Apple", — передаёт его слова телеграм-канал Комиссии Совфеда.
Также сообщается, что первую часть заседания было решено провести до начала голосования — 16 сентября.
Ранее Сергей Лавров назвал серьёзными данные о вмешательстве США в российские выборы. По словам главы МИД РФ, Москва ждёт ответа от американских коллег, "почему такое происходит".
Комментариев: 0