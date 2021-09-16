Песков: Вакцинированы практически все, кто работает с Путиным

Практически все, кто работает с президентом РФ Владимиром Путиным, вакцинировались от ковида. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в администрации президента не проводилась плановая кампания по вакцинации персонала. Будут ли вводиться какие-то дополнительные противоковидные меры в связи с выявлением случаев заражения в окружении президента, Песков не сказал.