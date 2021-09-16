Песков: Вакцинированы практически все, кто работает с Путиным
В администрации не проводились плановые прививки персонала от коронавируса.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Практически все, кто работает с президентом РФ Владимиром Путиным, вакцинировались от ковида. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, практически все, кто работает с президентом, вакцинированы", — заверил представитель Кремля.
Он уточнил, что в администрации президента не проводилась плановая кампания по вакцинации персонала. Будут ли вводиться какие-то дополнительные противоковидные меры в связи с выявлением случаев заражения в окружении президента, Песков не сказал.
Напомним, что ранее Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, как чувствует себя президент на вынужденном карантине.
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