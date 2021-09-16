Песков заявил, что западные IT-гиганты должны оплатить назначенные им штрафы
Он отметил, что Россия рада видеть у себя международные компании, но они должны соблюдать законодательство страны.
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Международные IT-гиганты должны соблюдать законы России, в частности выплачивать штрафы, выписанные им Роскомнадзором. Это правило касается и компании Google, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Те штрафы, которые выписаны, должны быть взысканы по закону. Мы рады здесь видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы", — отметил он.
Ранее суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и Тelegram ещё на 35 млн рублей. Компании должны выплатить 21, 5 и 9 миллионов рублей соответственно. А Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" удаления мошеннической рекламы с символикой "Роскосмоса". В ведомстве напомнили, что для не отреагировавших на запрос юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером до четырёх миллионов рублей.
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