Песков заявил, что западные IT-гиганты должны оплатить назначенные им штрафы

"Те штрафы, которые выписаны, должны быть взысканы по закону. Мы рады здесь видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы", — отметил он.

Ранее суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и Тelegram ещё на 35 млн рублей. Компании должны выплатить 21, 5 и 9 миллионов рублей соответственно. А Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" удаления мошеннической рекламы с символикой "Роскосмоса". В ведомстве напомнили, что для не отреагировавших на запрос юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером до четырёх миллионов рублей.