МВД просит о помощи в поисках троих детей, пропавших под Владимиром

Управление МВД РФ по Владимирской области просит о помощи в розыске трёх мальчиков, местонахождение которых неизвестно уже вторые сутки. 12-летний Витя Чуваев, 11-летний Витя Вознов и 8-летний Тимур Субботин пропали в районе города Покрова. К их поискам подключены полицейские и волонтёры поискового отряда "Лиза алерт".

Слева направо: маленький Тимур, Витя Чуваев и Витя Вознов. Фото © Пресс-служба МВД России

"Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, необходимо сообщить информацию в ОМВД России по Петушинскому району по телефону 8 906 611-63-03 (Андреева Ольга Александровна) или обратиться в дежурную часть любого территориального органа полиции", — обратились к гражданам в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Ранее Лайф рассказывал, как пропавшую в Ленобласти 10-летнюю школьницу нашли в гостях у 33-летнего "друга". Девочка общалась в Сети со взрослым мужчиной несколько недель. Он слал школьнице картинки эротического содержания, хотя прекрасно знал о юном возрасте собеседницы. К счастью, девочка цела и невредима — её очень вовремя обнаружили.