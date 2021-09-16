НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МВД просит о помощи в поисках троих детей, пропавших под Владимиром

Маленький Тимур, а также ребята постарше — Витя Чуваев и Витя Вознов — ушли гулять 14 сентября, и с тех пор их местонахождение неизвестно.

16 сентября, 09:36

Управление МВД РФ по Владимирской области просит о помощи в розыске трёх мальчиков, местонахождение которых неизвестно уже вторые сутки. 12-летний Витя Чуваев, 11-летний Витя Вознов и 8-летний Тимур Субботин пропали в районе города Покрова. К их поискам подключены полицейские и волонтёры поискового отряда "Лиза алерт".

Слева направо: маленький Тимур, Витя Чуваев и Витя Вознов. Фото © Пресс-служба МВД России

Слева направо: маленький Тимур, Витя Чуваев и Витя Вознов.

Фото © Пресс-служба МВД России

"Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, необходимо сообщить информацию в ОМВД России по Петушинскому району по телефону 8 906 611-63-03 (Андреева Ольга Александровна) или обратиться в дежурную часть любого территориального органа полиции", — обратились к гражданам в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Ранее Лайф рассказывал, как пропавшую в Ленобласти 10-летнюю школьницу нашли в гостях у 33-летнего "друга". Девочка общалась в Сети со взрослым мужчиной несколько недель. Он слал школьнице картинки эротического содержания, хотя прекрасно знал о юном возрасте собеседницы. К счастью, девочка цела и невредима — её очень вовремя обнаружили.

Схватил за куртку и ударил: Нападение мужчины на 12-летнюю девочку в Воронеже попало на видео

Схватил за куртку и ударил: Нападение мужчины на 12-летнюю девочку в Воронеже попало на видео

А на днях в подмосковном Солнечногорске бездомный средь бела дня напал на школьницу и принялся душить. Правоохранителям удалось поймать злоумышленника по горячим следам, сейчас он задержан.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Генконсульство подтвердило смерть четырёхлетнего мальчика из России в Турции

сегодня в 09:12

На поиски пропавшей из багажа в Домодедово собаки брошена оперативная группа

13 сентября, 10:04

СК подтвердил связь между нападением на отдел полиции и убийством семьи под Воронежем

сегодня в 08:56

Врач объяснил, почему переболевшим ковидом нужно отказаться от каблуков

сегодня в 09:40

Суд приостановил приказ МВД о нежелательности пребывания комика Мирзализаде в РФ

сегодня в 09:33

Новости партнеров

Layer 1