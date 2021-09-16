Песков рассказал, чем руководствуется Россия в вопросе интернет-регулирования

Будучи суверенным государством, Россия выбирает такое регулирование сети Интернет, которое подходит ей наилучшим образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о модели регулирования Сети, которая сегодня применяется властями Китая.

"Россия — это суверенная страна, и интернет-регулирование происходит тем образом, который наилучше применим для нашей страны", — сказал Песков.