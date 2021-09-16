НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков рассказал, чем руководствуется Россия в вопросе интернет-регулирования

Он напомнил, что все международные компании обязаны соблюдать законодательство страны.

16 сентября, 09:49
<p>Фото © ТАСС / PA Wire</p>

Фото © ТАСС / PA Wire

Будучи суверенным государством, Россия выбирает такое регулирование сети Интернет, которое подходит ей наилучшим образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о модели регулирования Сети, которая сегодня применяется властями Китая.

"Россия — это суверенная страна, и интернет-регулирование происходит тем образом, который наилучше применим для нашей страны", — сказал Песков.

По его словам, на российском рынке всегда будет место международным компаниям, в том числе и IT-гигантам. Однако они должны соблюдать законодательные рамки государства, а в случае нарушения — оплачивать штрафы.

Россия попала в топ-3 стран по доступности мобильного интернета

Россия попала в топ-3 стран по доступности мобильного интернета

Ранее Лайф писал, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и Тelegram ещё на 35 миллионов рублей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Песков сообщил, что заболевшие в окружении Путина вовремя не ревакцинировались

сегодня в 10:26

Интернет-магазин особых заказов: как лидер филиала партии "Оплот России" создал ОПГ киллеров

10 сентября, 21:40

Суд приостановил приказ МВД о нежелательности пребывания комика Мирзализаде в РФ

сегодня в 09:33

Джонсон раскрыл детали создания нового оборонного союза США, Австралии и Британии

сегодня в 11:10

Сергей Карасёв назначен главным арбитром на дерби ЦСКА — "Спартак"

сегодня в 11:10

Новости партнеров

Layer 1