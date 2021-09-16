Песков рассказал, чем руководствуется Россия в вопросе интернет-регулирования
Он напомнил, что все международные компании обязаны соблюдать законодательство страны.
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Будучи суверенным государством, Россия выбирает такое регулирование сети Интернет, которое подходит ей наилучшим образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о модели регулирования Сети, которая сегодня применяется властями Китая.
"Россия — это суверенная страна, и интернет-регулирование происходит тем образом, который наилучше применим для нашей страны", — сказал Песков.
По его словам, на российском рынке всегда будет место международным компаниям, в том числе и IT-гигантам. Однако они должны соблюдать законодательные рамки государства, а в случае нарушения — оплачивать штрафы.
Ранее Лайф писал, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и Тelegram ещё на 35 миллионов рублей.
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