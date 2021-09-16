Дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем передали в центральный аппарат СК
Бастрыкин направил на место происшествия сотрудников Криминалистического центра ведомства.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве семьи в селе Волчанском и нападении на полицейского в здании ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области.
"Председатель СК поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело, возбуждённое следственными органами СУ СК России по Воронежской области по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что в результате атаки сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 г.р. получил осколочное ранение голени правой ноги, не представляющее угрозу для жизни. Глава СК РФ направил на место происшествия в Воронежской области криминалистов центрального аппарата ведомства.
Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло сегодня в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".
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