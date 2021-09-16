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Дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем передали в центральный аппарат СК

Бастрыкин направил на место происшествия сотрудников Криминалистического центра ведомства.

16 сентября, 09:58
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве семьи в селе Волчанском и нападении на полицейского в здании ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области.

"Председатель СК поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело, возбуждённое следственными органами СУ СК России по Воронежской области по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства", сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что в результате атаки сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 г.р. получил осколочное ранение голени правой ноги, не представляющее угрозу для жизни. Глава СК РФ направил на место происшествия в Воронежской области криминалистов центрального аппарата ведомства.

Напавший на отдел полиции под Воронежем после подрыва двери кинул внутрь гранату

Напавший на отдел полиции под Воронежем после подрыва двери кинул внутрь гранату

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло сегодня в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. Сейчас его ищут. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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