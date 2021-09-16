Дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции под Воронежем передали в центральный аппарат СК

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве семьи в селе Волчанском и нападении на полицейского в здании ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области.

"Председатель СК поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело, возбуждённое следственными органами СУ СК России по Воронежской области по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства", — сообщили в пресс-службе ведомства.