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В Махачкале 16 школьников госпитализированы после отравления, трое в реанимации

Оказалось, что старшеклассники распылили в помещении неизвестное газовое вещество.

16 сентября, 10:08
<p>Фото © "<a href="https://md-gazeta.ru/obshhestvo/81194" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Молодёжь Дагестана" / Евгений Костин </a></p>

Фото © "Молодёжь Дагестана" / Евгений Костин

16 учеников школы в Махачкале попали в больницу в результате отравления неизвестным веществом, трое из них находятся в реанимации. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки Дагестана.

В скорую поступил вызов об отравлении детей, на место прибыли врачи, полицейские и представители Минобрнауки.

"Удалось установить, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное газовое вещество, из-за которого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых — в реанимации", — говорится в сообщении ведомства.

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А ранее в Москве треш-стримеры ради просмотров напали на женщину и залили ей лицо из перцового баллончика. Женщине удалось сбежать от парней, которые перегородили ей дорогу и не давали пройти с покупками. Сейчас все "шутники" арестованы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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