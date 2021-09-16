В Махачкале 16 школьников госпитализированы после отравления, трое в реанимации

16 учеников школы в Махачкале попали в больницу в результате отравления неизвестным веществом, трое из них находятся в реанимации. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки Дагестана.

В скорую поступил вызов об отравлении детей, на место прибыли врачи, полицейские и представители Минобрнауки.

"Удалось установить, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное газовое вещество, из-за которого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых — в реанимации", — говорится в сообщении ведомства.