В Махачкале 16 школьников госпитализированы после отравления, трое в реанимации
Оказалось, что старшеклассники распылили в помещении неизвестное газовое вещество.
16 учеников школы в Махачкале попали в больницу в результате отравления неизвестным веществом, трое из них находятся в реанимации. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки Дагестана.
В скорую поступил вызов об отравлении детей, на место прибыли врачи, полицейские и представители Минобрнауки.
"Удалось установить, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное газовое вещество, из-за которого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых — в реанимации", — говорится в сообщении ведомства.
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