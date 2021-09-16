Прокуратура призвала Apple и Google устранить нарушения по вмешательству в выборы в РФ

Прокуратура потребовала от компании Apple и Google устранить нарушения, связанные со вмешательством американских IT-гигантов в избирательную кампанию в России. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Есть официальные представления органов российской прокуратуры от 9 сентября 2021 года в адрес гендиректора Apple господина Кука и главного исполнительного директора Google господина Пичаи. В обоих представлениях содержатся требования принять исчерпывающие меры по устранению указанных прокуратурой нарушений российского законодательства, способствующих неправомерному вмешательству в выборы", — сказал он на заседании комиссии.