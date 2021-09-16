Директора Музея обороны Севастополя сняли с должности после массового увольнения сотрудников

Министерство культуры расторгло контракт с директором музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Александром Барковым, назначение которого состоялось ровно год назад. Причиной стал тот факт, что за свой недолгий срок управления музеем Барков по разным причинам уволил почти 50 человек. Проверку по данному факту инициировала региональная прокуратура.

В Минкультуры подчеркнули, что считают ситуацию с увольнением сотрудников музея неприемлемой.

"Многие музеи смогли сохранить коллективы, найти новые форматы работы, привлекая посетителей. Поэтому ситуация, когда в "мирное время" руководство одного из уникальных федеральных учреждений увольняет десятки сотрудников, категорически неприемлема", — сообщила пресс-служба ведомства.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию с массовым увольнением сотрудников музея, выразил мнение, что "Александр Барков, видимо, не понял Севастополь".

"Во-первых, само действие недопустимое, а уж те оценки, которые давались при выполнении этих действий, они непозволительны ни одному руководителю — ни федерального, ни регионального уровня. Любой руководитель должен с уважением относиться к людям", — приводит его комментарий НТС (Независимое телевидение Севастополя).

Временно исполнять обязанности руководителя музея будет экс-директор петербургского Цирка на Фонтанке Михаил Смородкин.