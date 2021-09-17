Эстония разрешила въезд привитым "Спутником V"
Отмечается, что туристы должны предоставить документ, выданный компетентным органом, свидетельствующий о вакцинации.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Эстония разрешила въезд гражданам, привитым российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство Эстонии в Москве.
"Данное решение означает, что гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против CoViD-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешён въезд в Эстонию", — сообщил собеседник агентства.
В дипмиссии уточнили, что соответствующее решение распространяется и на вакцину "Спутник V".
Ранее сообщалось, что Эстония отменила ПЦР-тесты и карантин для привитых россиян. Также гости страны с зарубежными сертификатами о вакцинации смогут посещать общественные места без соблюдения ограничений.
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