Эстония разрешила въезд привитым "Спутником V"

"Данное решение означает, что гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против CoViD-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешён въезд в Эстонию", — сообщил собеседник агентства.