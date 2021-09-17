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Эстония разрешила въезд привитым "Спутником V"

Отмечается, что туристы должны предоставить документ, выданный компетентным органом, свидетельствующий о вакцинации.

17 сентября, 08:50
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Эстония разрешила въезд гражданам, привитым российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство Эстонии в Москве.

"Данное решение означает, что гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против CoViD-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешён въезд в Эстонию", — сообщил собеседник агентства.

В Эстонии заявили, что признают все вакцины от ковида

В Эстонии заявили, что признают все вакцины от ковида

В дипмиссии уточнили, что соответствующее решение распространяется и на вакцину "Спутник V".

Ранее сообщалось, что Эстония отменила ПЦР-тесты и карантин для привитых россиян. Также гости страны с зарубежными сертификатами о вакцинации смогут посещать общественные места без соблюдения ограничений.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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