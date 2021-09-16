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Эстония отменила ПЦР-тесты и карантин для привитых россиян

Также гости страны с зарубежными сертификатами о вакцинации смогут посещать общественные места без соблюдения ограничений.

16 сентября, 18:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство Эстонии разрешило въезд в страну всем желающим, в том числе россиянам, без тестирования на коронавирус и соблюдения режима самоизоляции, если они сделали прививку и после вакцинации достигли полной иммунной защиты.

"Согласно постановлению Правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобождён от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации", — передаёт ТАСС слова директора по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас.

При этом отмечается, что Эстония признаёт все вакцины, которые были зарегистрированы в стране их происхождения или получили разрешение на продажу. Также гости страны с зарубежными сертификатами о вакцинации смогут посещать общественные места и участвовать во всех мероприятиях без соблюдения коронавирусных ограничений. Но при этом Каас отметил, что сделанная в России прививка не даёт право человеку на получение сертификата о вакцинации Евросоюза.

В Эстонии заявили, что признают все вакцины от ковида

В Эстонии заявили, что признают все вакцины от ковида

Ранее Лайф писал о том, что в Чехии уничтожат 45 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Жители республики не хотят прививаться этим препаратом. Между тем эпидемиологическая обстановка ухудшается — госпитализированных с коронавирусом становится всё больше.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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